В Пензенской области около 5 тыс. человек продемонстрируют свои знания в основной период сдачи ЕГЭ Образование

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Около 5 тыс. учащихся школ Пензенской области продемонстрируют свои знания в основной период сдачи ЕГЭ, который стартовал в пятницу, 26 мая. Это следует из сообщения пресс-службы министерства образования региона.

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«Первые экзамены — географию, литературу и химию — сдают 1 тыс. 10 выпускников, из них 93 человека — географию, 301 человек — литературу, 616 — химию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе организовано 18 пунктов проведения экзаменов, из них три — в Пензе.

«В 2023 году государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам — русскому языку и математике (профильного или базового уровней). Также выпускники сдают по своему выбору те учебные предметы, которые необходимы им для поступления в вузы», — напоминается в сообщении.