22:54:38 Пятница, 26 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области около 5 тыс. человек продемонстрируют свои знания в основной период сдачи ЕГЭ

12:50 | 26.05.2023 | Образование

Печать

Пенза, 26 мая 2023. PenzaNews. Около 5 тыс. учащихся школ Пензенской области продемонстрируют свои знания в основной период сдачи ЕГЭ, который стартовал в пятницу, 26 мая. Это следует из сообщения пресс-службы министерства образования региона.

В Пензенской области около 5 тыс. человек продемонстрируют свои знания в основной период сдачи ЕГЭ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первые экзамены — географию, литературу и химию — сдают 1 тыс. 10 выпускников, из них 93 человека — географию, 301 человек — литературу, 616 — химию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в регионе организовано 18 пунктов проведения экзаменов, из них три — в Пензе.

«В 2023 году государственная итоговая аттестация проводится по двум обязательным предметам — русскому языку и математике (профильного или базового уровней). Также выпускники сдают по своему выбору те учебные предметы, которые необходимы им для поступления в вузы», — напоминается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Банк «Кузнецкий» выступил партнером форума «Мой бизнес – 2023. Бизнес будущего» В Пензе 27 мая простятся с бывшим главврачом больницы №1 Анатолием Аббакумовым
«Ростелеком» стал цифровым партнером межрегионального чемпионата по робототехнике «Сурские инженеры» Жительница Пензы по совету незнакомки перевела на чужие счета более 340 тыс. рублей
Жительница Пензы лишилась денег после разговора с телефонным мошенником Схема движения транспорта по улице Урицкого в Пензе будет изменена 26 мая
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама