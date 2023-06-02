Мельниченко поблагодарил Матвиенко за пилотный проект Совфеда по возведению модульных корпусов в детских лагерях Образование

Пенза, 2 июня 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за пилотный проект по модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления за счет строительства быстровозводимых жилых корпусов, в котором регион принял участие в числе 15 субъектов РФ.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемая Валентина Ивановна! Прежде всего хочу поблагодарить Совет Федерации, который внедрил в России такой замечательный проект. Я очень надеюсь, что он продлится не один год и позволит полностью модернизировать систему летнего детского отдыха», — сказал Олег Мельниченко во время прямого включения из детского лагеря «Юность», состоявшегося в ходе совещания по организации детской летней оздоровительной кампании 2023 года, которое Валентина Матвиенко провела в Самаре в режиме видеоконференцсвязи в минувший четверг, 1 июня.

Глава региона отметил, что лагерь «Юность» был построен еще в советское время.

«Войдя в этот проект, мы получили возможность увеличить в этом лагере количество смен до четырех. Дополнительно здесь отдохнут еще порядка 400 детей. Кроме того, мы переложили инженерные сети, модернизировали столовую. И в целом этот лагерь превратился в базу РДДМ [общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых»]. Планируем на следующий год здесь сделать хорошее спортивное ядро. У нас есть еще лагерь «Надежда», который участвовал в этом пилотном проекте, где мы количество мест для детского отдыха тоже увеличили на 400 единиц. Соответственно, этот лагерь круглогодичный. По большому счету, здесь можно отдыхать и зимой — точно так же, как и в лагере «Надежда». Корпуса, которые мы установили, можно эксплуатировать круглый год. Соответственно, лагерь сможет уже принять не 400 детей, а как минимум 800 – 1 тыс. детей за год», — проинформировал Олег Мельниченко спикера верхней палаты российского парламента.

Согласно сведениям, размещенным на сайте министерства образования Пензенской области, в марте–мае 2023 года в лагере «Юность» было возведено два спальных корпуса на 50 мест каждый.

По информации ведомства, на эти цели, а также на модернизацию пищеблока и расширение досуговой занятости учащихся потрачено 82 млн. 706 тыс. рублей, в том числе более 45 млн. рублей из федерального бюджета.