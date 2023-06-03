Пензенские выпускники напишут ЕГЭ по физике и истории 5 июня Образование

Пенза, 3 июня 2023. PenzaNews. 870 выпускников школ Пензенской области в предстоящий понедельник, 5 июня, будут сдавать ЕГЭ по физике, 844 человека — по истории. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«В этот день в области будет работать 22 пункта проведения экзаменов, из них пять — в Пензе», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что продолжительность ЕГЭ по физике составляет 3 часа 55 минут, по истории — 3 часа 30 минут.

«Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по физике составляет 36 баллов, по истории — 32 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 20 июня», — отмечается в сообщении.