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Глава Пензы проконтролировал ход работ по капремонту школы №47

12:07 | 08.06.2023 | Образование

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Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко проконтролировал ход работ по капитальному ремонту здания школы №47 на улице Пролетарской, который ведется в рамках реализации федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Глава Пензы проконтролировал ход работ по капремонту школы №47

Фото: Penza-gorod.ru

К настоящему времени на объекте заменена часть оконных конструкций и дверных блоков. Осуществляется обновление систем отопления, водоснабжения и вентиляции. Ведутся работы по утеплению фасада, нанесению декоративной штукатурки и устройству кровли.

Общая стоимость капремонта составляет примерно 94,5 млн. рублей, финансирование ведется из бюджетов трех уровней — федерального, областного и муниципального.

На территории школы при содействии компании «Газпром» планируется обустройство новой спортплощадки.

Комментируя увиденное, Александр Басенко отметил комплексный подход к обновлению школы.

«Мы [...] занимаемся не только ремонтом здания, но и благоустройством прилегающей территории. В рамках антитеррористической защищенности объектов образования по периметру будет установлено новое ограждение», — сказал он.

В 2022 году в Пензе были капитально отремонтированы и открыты к началу учебного года четыре школы. В 2023-м в программу включено шесть учреждений: лицей архитектуры и дизайна №3, гимназии №6 и №44, школы №51, №75/62 и №47.

В настоящее время готовится заявка на 2024–2026 годы для проведения капитального ремонта других школ города, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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