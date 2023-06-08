Вячеслав Тимченко остался впечатлен новой школой в «Спутнике» Образование

Пенза, 8 июня 2023. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, посетивший Пензенскую область с рабочим визитом в четверг, 8 июня, остался впечатлен новой школой на 2 тыс. 425 мест, строительство которой завершается в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном.

Фото: Pnzreg.ru

Он осмотрел объект вместе с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

О ходе работ гостей проинформировал руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«В начале июля школа будет готова. Обязательства, которые мы брали перед губернатором, сдать объект на год раньше, выполним. Дети в этом году 1 сентября пойдут в школу», — сказал он.

В свою очередь Олег Мельниченко добавил, что новая школа будет вести обучение по пяти профилям.

«С точки зрения развития данного микрорайона здесь нужна еще одна школа — на 1 тыс. 100 мест», — отметил губернатор.

Он также сообщил, что рассматривается вопрос о присвоении новой школе, которая станет самой большой в ПФО, имени героя, связанного с Пензенской областью.

По словам Вячеслава Тимченко, при принятии решения необходимо учесть мнение родителей учащихся.

«У нас в России, и в Пензенской области [в частности], очень много великих людей, героев — не только тех, кто отстаивал нашу свободу и независимость во время Великой Отечественной войны, но и сегодня защищает рубежи нашей Родины. Уверен, что у вас очень много людей достойных, чье имя могло бы носить образовательное учреждение», — сказал сенатор.

«Впечатлен новой школой. Честно признаюсь, видел много школ, но не встречал еще такой большой и такой современной», — подчеркнул Вячеслав Тимченко.

В продолжение визита на объект Олег Мельниченко обратил внимание на то, что школа должна стать центром общественного притяжения, чтобы на ее базе действовали спортивные секции и кружки.

«Все дополнительное образование будем переводить в школу. Думаю, что заложенное здесь спортивное ядро, будет также работать для детей микрорайона», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.