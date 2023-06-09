Число бюджетных мест в колледжах Пензенской области увеличено почти до 6,5 тыс. Образование

Пенза, 9 июня 2023. PenzaNews. Число бюджетных мест в средних специальных учебных заведениях Пензенской области составит около 6,5 тыс. в 2023 году, что на 300 больше, чем в 2022-м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

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«Всего в этом году средние специальные учебные заведения ожидают около 8 тыс. абитуриентов», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что приемная кампания стартовала во всех 25 пензенских колледжах.

Как отметил первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин, все бюджетные места распределены равномерно по колледжам и по направлениям подготовки для развития экономики региона.

«Преимущественно это приборостроение, машиностроение, сельское хозяйство, медицина, педагогика, строительство, транспорт. В целом насчитывается более 100 программ подготовки специалистов среднего звена и 40 программ квалифицированных рабочих и служащих», — сказал Алексей Фомин, слова которого приводятся в пресс-релизе.