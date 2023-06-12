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В Пензенской области более 1,4 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

12:08 | 12.06.2023 | Образование

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Пенза, 12 июня 2023. PenzaNews. Более 1,4 тыс. выпускников школ Пензенской области будут сдавать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в предстоящий вторник, 13 июня.

В Пензенской области более 1,4 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для сдачи биологии заявились 952 выпускника, английского языка — 455 человек, немецкого языка — 9 человек, французского языка — 1 человек», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В нем уточняется, что в области будет работать 21 пункт проведения экзаменов, в том числе в Пензе — четыре.

«Продолжительность ЕГЭ по биологии составляет 3 часа 55 минут, по английскому, немецкому, французскому языкам — 3 часа 10 минут. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам — 22 балла», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что результаты ЭГЭ по биологии станут известны не позднее 28 июня, по иностранным языкам — не позднее 4 июля.

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