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В Пензенской области в 2023 году будет открыт четвертый «IT-куб»

11:10 | 21.06.2023 | Образование

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Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Четвертый в Пензенской области центр цифрового образования детей «IT-куб» будет открыт в 2023 году. Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров.

В Пензенской области в 2023 году будет открыт четвертый «IT-куб». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас в области открыто три «IT-куба». В этом году появится еще один центр цифрового образования детей», — сказал он в ходе посещения «IT-куба» на базе школы №66 имени В.А. Стукалова в Пензе в минувший вторник, 20 июня.

По его словам, стоимость одного «IT-куба» составляет свыше 20 млн. рублей.

«Это очень хороший проект. Он будет и дальше развиваться. В следующем году в области будет открыт еще один «IT-куб». Считаю это эффективным вложением средств. Самое главное, это большой охват учащихся, это ранняя профориентация и творческое развитие наших детей», — подчеркнул министр.

В свою очередь заместитель начальника управления образования Пензы Елена Петросова уточнила, что очередной центр цифрового образования детей будет открыт на базе школы №65/23.

«Оборудование для центра уже поставлено. Сейчас в школе идет ремонт помещений, и мы в августе будем готовы к открытию «IT-куба». На сегодня готовим образовательную программу, и с 1 сентября дети начнут там заниматься», — цитирует Елену Петросову пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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