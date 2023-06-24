В Пензе стартовала приемка школ к новому учебному году Образование

Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Работа по приемке школ к новому учебному году стартовала в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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«Представители управления образования, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, вневедомственной охраны Росгвардии, центра комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования вошли в состав комиссии по приемке школ к новому учебному году», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что они проверяют наличие паспорта безопасности организации, состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса, обеспечение пожарной безопасности в соответствии с нормативными требованиями, а также водо-, теплоснабжение и режим воздухообмена в помещениях.

«Приемка детских садов стартует 29 июня», — добавляется в сообщении.