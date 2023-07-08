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В Пензенской области десять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности

13:30 | 08.07.2023 | Образование

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Пенза, 8 июля 2023. PenzaNews. Перечень победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности на территории Пензенской области в 2023 году утвержден приказом, который и.о. министра образования региона Алексей Фомин подписал в минувшую пятницу, 7 июля.

В Пензенской области десять учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно документу, в число победителей вошли пять учителей из Пензы — Елена Макарова, Наталья Филатова, Оксана Исаева, Наталия Осипова и Светлана Буянова, два педагога из Кузнецка — Елена Шевелева и Оксана Давыдова, а также Ольга Манахова из Каменки, Елена Подольская из Заречного и Елена Родионова из села Вазерки.

По информации пресс-службы министерства образования Пензенской области, победители конкурса получат по 200 тыс. рублей.

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