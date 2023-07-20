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Институт регионального развития Пензенской области получит грант Минпросвещения России

17:14 | 20.07.2023 | Образование

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Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Институт регионального развития Пензенской области вошел в число победителей дополнительного конкурсного отбора на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидий в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на создание стажировочных площадок «Детский сад — маршруты развития». Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Институт регионального развития Пензенской области получит грант Минпросвещения России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что с использованием средств гранта будет реализован проект «Организация инновационной работы как ресурс повышения качества дошкольного образования».

«Основной целью проекта является формирование и развитие профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в вопросах организации инновационной работы, обеспечивающей повышение качества дошкольного образования. Организация работы стажировочной площадки «Детский сад — маршруты развития» пройдет на базе центра дошкольного образования Института регионального развития», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что реализация проекта начнется в сентябре и продлится до ноября.

«Принять участие в проекте смогут руководящие и педагогические работники дошкольных образовательных организаций. Участие является бесплатным», — отмечается в сообщении.

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