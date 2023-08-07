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В школы Пензенской области поступили новые культурные дневники

15:14 | 07.08.2023 | Образование

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Пенза, 7 августа 2023. PenzaNews. 59 тыс. 469 экземпляров культурного дневника школьника Пензенской области поступило в общеобразовательные организации региона в преддверии нового учебного года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

В школы Пензенской области поступили новые культурные дневники

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Дневник представляет собой вариант рабочей тетради-альбома для школьников 2–10 классов общеобразовательных организаций региона», — отмечается в тексте.

Из него следует, что на этот раз в дневник включены разделы «Кругом родные все места», «В «Культурную субботу» – по музеям и выставочным залам», «В «Культурную субботу» – в мир искусства и народного творчества», «Книг заветные страницы...», «Никто не забыт...», «По святым местам», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины вместе с региональными проектами», «Сохраним для себя и потомков», «Галерея историко-культурных объектов городов и районов Пензенской области», «Народы Пензенского края: традиции, праздники».

«В завершении каждого раздела учащимся предлагается узнать о культурных событиях, в которых они вместе со своей семьей смогут принять участие», — добавляется в сообщении.

В нем указано, что также добавлен новый раздел, приуроченный к Году педагога и наставника, в котором представлена галерея победителей областного конкурса «Учитель года».

«Завершает культурный дневник раздел, посвященный федеральной программе «Пушкинская карта», — сказано в тексте.

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