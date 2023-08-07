В Заречном провели приемку детских садов Образование

Заречный, 7 августа 2023. PenzaNews. Межведомственная комиссия провела приемку детских садов города Заречного Пензенской области к новому учебному году в понедельник, 7 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

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«В четырех детских садах в этом году выполнены работы капитального характера: на территории детских садов №16 и №4 отремонтировано асфальтовое покрытие. На входе в детский сад №4 сделан пандус. В детских садах №13 и №17 приведена в порядок кровля», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в течение лета были устранены все недочеты в работе столовых, выявленные весной в ходе комплексной проверки пищеблоков образовательных организаций.

«В ряде детских садов сделан косметический ремонт. Подготовлены все необходимые для полноценного развития детей площадки, спортивные и музыкальные залы. [...] Все детские сады Заречного готовы 1 сентября начать новый учебный год», — отмечается в сообщении.