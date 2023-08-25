В школах, колледжах и техникумах Пензенской области 29 августа пройдут единые учения Образование

Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях состоятся в школах, колледжах и техникумах Пензенской области в предстоящий вторник, 29 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

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«С 29 по 30 августа впервые пройдут всероссийские учения [...] по отработке комплексного сценария действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны при террористической угрозе. В Пензенской области единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях состоятся 29 августа. Мероприятия состоятся в школах, колледжах и техникумах. Участие в учениях примут сотрудники УМВД, МЧС России по Пензенской области, Росгвардии», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе учений будет проведена проверка работоспособности систем оповещения, отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.