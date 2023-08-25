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В Мокшане пройдет международный форум образования и бизнеса «Золотая пашня»

12:40 | 25.08.2023 | Образование

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Пенза, 25 августа 2023. PenzaNews. Международный форум образования и бизнеса «Золотая пашня» пройдет в рабочем поселке Мокшан Пензенской области 22–23 сентября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Мокшане пройдет международный форум образования и бизнеса «Золотая пашня». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что мероприятие состоится на базе агротехнологического колледжа.

«Цель форума — повышение интереса молодежи к сельскому хозяйству, его развитию и перспективам, а также содействие укреплению связей между образовательными организациями и работодателями», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что участников ждут конкурсы профессионального мастерства, обучающие семинары и мастер-классы, профориентационные мероприятия и интерактивные площадки.

Организаторами форума выступают правительство Пензенской области, Минобразования и Минсельхоз региона, а также мокшанский агротехнологический колледж.

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