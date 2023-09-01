Олег Мельниченко поздравил студентов двух пензенских вузов с началом учебного года Образование

Пенза, 1 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил студентов двух государственных вузов — ПГУ и ПГАУ — с началом учебного года.

Фото: Pnzreg.ru

Обращаясь к представителям пензенского госуниверситета, глава региона отметил, что дважды является выпускником этого вуза.

«В первый раз выпускался из Пензенского педагогического института, во второй — уже из Пензенского государственного университета», — напомнил он.

«ПГУ остается самым крупным и одним из самых востребованных вузов у жителей Пензенской области. Учиться здесь почетно и престижно. В 2023 году образование на базе ПГУ выбрали почти 4,5 тыс. человек. Это не может не радовать, потому что большое количество людей идет по пути знаний, получения профессии», — сказал Олег Мельниченко.

«Президент поставил перед всеми нами стратегическую задачу: вывести экономику на новые рубежи. Решить это без прогрессивно работающей системы образования невозможно, поскольку она — основа экономики. Наступило время «физиков». России нужны свои компьютеры, станки, приборы, автомобили», — подчеркнул губернатор, добавив, что сегодня все нужно производить самим.

«Я думаю, что у ребят, которые выбирают технические специальности, очень хорошее, перспективное будущее», — подытожил руководитель субъекта федерации.

В Пензенском государственном аграрном университете Олег Мельниченко посетил новые аудитории, модернизированные благодаря сотрудничеству вуза с сельскохозяйственными предприятиями.

Фото: Pnzreg.ru

«В этом году на очное отделение аграрного университета поступили 750 человек. Это очень хорошо», — констатировал губернатор, обращаясь со сцены к участникам торжественного мероприятия, посвященного Дню знаний.

«Сельское хозяйство сейчас — это динамично развивающаяся в России отрасль. Президент поставил перед нами достаточно амбициозную задачу. Россия — это такая страна, которая может кормить весь мир. Надо просто правильно организовать наше сельское хозяйство», — подчеркнул глава региона.

«Здесь присутствуют студенты первого курса, которые будут учиться растениеводству, животноводству, механизации, управлению сельским хозяйством. Перед нашим агропромом открываются отличные перспективы. На фоне последних событий мы можем выходить на огромные рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Уверен в становлении нашей страны как великой аграрной державы и в том, что вы внесете в это свой вклад, когда завершите обучение и получите дипломы специалистов», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.