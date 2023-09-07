В Кузнецке на базе школы №17 начал работу детский технопарк «Кванториум» Образование

Кузнецк, 7 сентября 2023. PenzaNews. Детский технопарк «Кванториум» начал работу на базе школы №17 имени Ю.А. Гагарина в городе Кузнецке Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства образования региона, обучение на площадке, торжественное открытие которой состоялось в рамках национального проекта «Образование» в минувшую среду, 6 сентября, будет проводиться по пяти направлениям: физика, химия, биология, робототехника и хайтек.

«В детском технопарке обучающиеся не только освоят основы инженерного образования, проектной деятельности, но и научатся решать изобретательские задачи. Школьники получат возможность развивать критическое мышление, смогут выстраивать межличностные отношения и работать в команде», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в «Кванториуме» установлено современное оборудование: цифровые микроскопы, роботы, магнитно-маркерные флипчарты, программно-ппаратные комплексы и спектрофотометр.

«В рамках сетевого взаимодействия подписано соглашение о сотрудничестве с детским технопарком средней школы №1 имени С.И. Грицевца города Барановичи Республики Беларусь», — отмечается в сообщении.