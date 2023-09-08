В Пензенской области более 4,8 тыс. семей направили маткапитал на обучение детей Образование

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Более 4,8 тыс. семей Пензенской области направили средства материнского капитала на обучение детей с начала предоставления данной меры государственной поддержки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Социального фонда России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только в 2023 году по этому направлению отделение Социального фонда перечислило свыше 27 млн. рублей по заявлениям 389 семей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оплатить средствами маткапитала обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения 3-летнего возраста ребенком, на которого получен сертификат.

«Обучаться при этом может любой ребенок в семье, но на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что на оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата.

«С 2018 года стало возможным использовать материнский капитал на обучение в автошколе. На сегодняшний день автошколы приравнены к образовательным учреждениям, имеют лицензии и выдают номерные дипломы. С 2022 года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии соответствующей лицензии. Направить материнский капитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг», — поясняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

«Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления», — говорится в сообщении.