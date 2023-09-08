19:00:53 Пятница, 8 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области более 4,8 тыс. семей направили маткапитал на обучение детей

11:36 | 08.09.2023 | Образование

Печать

Пенза, 8 сентября 2023. PenzaNews. Более 4,8 тыс. семей Пензенской области направили средства материнского капитала на обучение детей с начала предоставления данной меры государственной поддержки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Социального фонда России.

В Пензенской области более 4,8 тыс. семей направили маткапитал на обучение детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только в 2023 году по этому направлению отделение Социального фонда перечислило свыше 27 млн. рублей по заявлениям 389 семей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что оплатить средствами маткапитала обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения 3-летнего возраста ребенком, на которого получен сертификат.

«Обучаться при этом может любой ребенок в семье, но на момент начала обучения он должен быть не старше 25 лет», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что на оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата.

«С 2018 года стало возможным использовать материнский капитал на обучение в автошколе. На сегодняшний день автошколы приравнены к образовательным учреждениям, имеют лицензии и выдают номерные дипломы. С 2022 года материнским капиталом можно оплачивать услуги детских садов и школ, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии соответствующей лицензии. Направить материнский капитал можно и на оплату проживания ребенка при учебном заведении, а также на содержание, присмотр или уход за детьми. Деньги будут перечисляться по выбору родителей ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг», — поясняется в пресс-релизе.

В нем обращается внимание на то, что заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или в МФЦ.

«Средства перечисляются в течение 5 рабочих дней после одобрения заявления», — говорится в сообщении.

Читайте также
В селе Крюково открыт новый модульный ФАП В Пензе по результатам прокурорской проверки назначен штраф директору ДМШ №5
Жительница Пензы перевела телефонным мошенникам 1,5 млн. рублей В Пензе у пенсионерки обманом выманили 2,5 млн. рублей, возбуждено уголовное дело
В Пензе пройдет научно-практическая конференция дерматовенерологов и косметологов Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику силовых структур» и лишилась 900 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама