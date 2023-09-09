В Пензе в стенах школы №65/23 открыт «IT-куб» Образование

Пенза, 9 сентября 2023. PenzaNews. Четвертый в регионе центр цифрового образования детей «IT-куб» торжественно открыт в стенах средней общеобразовательной школы №65/23 города Пензы.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Участие в церемонии, которая состоялась в минувшую пятницу, 8 сентября, приняли первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и начальник городского управления образования Алла Маркова.

По словам Олега Ягова, ежегодно около 400 детей разного возраста смогут проходить обучение на базе «IT-куба», а еще около 1,5 тыс. — участвовать в мероприятиях центра цифрового образования.

«Приятно, что «IT-куб» открывается именно в этой школе, потому что район густонаселенный, а таких локаций здесь до настоящего времени не было», — сказал он.

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области, на создание данного «IT-куба» в 2023 году из федерального и регионального бюджетов было выделено более 20 млн. рублей, еще около 6 млн. рублей направлено из городского бюджета на проведение косметического ремонта в кабинетах, закупку мебели и дополнительного оборудования.

«В следующем году в Пензе в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» планируется открыть еще один «IT-куб» и два детских технопарка «Школьный Кванториум», — говорится в тексте.