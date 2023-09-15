В Заречном к капитальному ремонту школы №220 приступил новый подрядчик Образование

Заречный, 15 сентября 2023. PenzaNews. Новый подрядчик приступил к капитальному ремонту школы №220 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как рассказал заместитель главы администрации Игорь Волошенко, чтобы грамотно распределить силы строителей, был пересмотрен план-график работ. Срок исполнения подписанного с подрядчиком контракта — 30 ноября 2023 года», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент проведен капитальный ремонт кровли на уровне второго этажа и заменены оконные блоки на первом и втором этажах.

«На 85% выполнены электромонтажные работы, продолжаются работы по замене сантехники и внутренней отделке помещений — этот этап завершен на 50%. Одновременно ведутся работы по ремонту кровли третьего этажа и утеплению и декоративной отделке фасада здания», — добавляется в сообщении.