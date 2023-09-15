17:04:17 Пятница, 15 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Заречном к капитальному ремонту школы №220 приступил новый подрядчик

09:53 | 15.09.2023 | Образование

Печать

Заречный, 15 сентября 2023. PenzaNews. Новый подрядчик приступил к капитальному ремонту школы №220 в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Заречном к капитальному ремонту школы №220 приступил новый подрядчик. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как рассказал заместитель главы администрации Игорь Волошенко, чтобы грамотно распределить силы строителей, был пересмотрен план-график работ. Срок исполнения подписанного с подрядчиком контракта — 30 ноября 2023 года», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на данный момент проведен капитальный ремонт кровли на уровне второго этажа и заменены оконные блоки на первом и втором этажах.

«На 85% выполнены электромонтажные работы, продолжаются работы по замене сантехники и внутренней отделке помещений — этот этап завершен на 50%. Одновременно ведутся работы по ремонту кровли третьего этажа и утеплению и декоративной отделке фасада здания», — добавляется в сообщении.

Читайте также
В Пензе планируется открыть центр постинтернатного сопровождения детей-сирот Жительница Башмаковского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат
Жительница Пензы лишилась около 800 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который убил сына
Житель Пензы в ходе ссоры кинул телефон в супругу, возбуждено уголовное дело В Пензенском районе выявлен факт незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама