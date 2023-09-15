Школе №1 города Спасска присвоено имя Виктора Шпагина Образование

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Имя Виктора Шпагина присвоено школе №1 города Спасска Пензенской области. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе очередной 11-й сессии, состоявшейся в пятницу, 15 сентября.

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«Педагогическая деятельность Виктора Алексеевича [Шпагина] началась в средней школе города Беднодемьяновска (в настоящее время — Спасск) в 1948 году. В 1957 году [он] был назначен директором. [...] Шпагин добился строительства нового здания образовательного учреждения, возведения дополнительного корпуса, столовой, тира, бассейна. Положительный опыт совета отцов при школе изучался работниками Института усовершенствования учителей и распространялся по районам области», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

В нем добавляется также, что Виктор Шпагин первым из директоров общеобразовательных учреждений района выступил с инициативой обучать детей 6-летнего возраста не в детском саду, а в школе.