17:04:31 Пятница, 15 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Школе №1 города Спасска присвоено имя Виктора Шпагина

13:30 | 15.09.2023 | Образование

Печать

Пенза, 15 сентября 2023. PenzaNews. Имя Виктора Шпагина присвоено школе №1 города Спасска Пензенской области. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона в ходе очередной 11-й сессии, состоявшейся в пятницу, 15 сентября.

Школе №1 города Спасска присвоено имя Виктора Шпагина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Педагогическая деятельность Виктора Алексеевича [Шпагина] началась в средней школе города Беднодемьяновска (в настоящее время — Спасск) в 1948 году. В 1957 году [он] был назначен директором. [...] Шпагин добился строительства нового здания образовательного учреждения, возведения дополнительного корпуса, столовой, тира, бассейна. Положительный опыт совета отцов при школе изучался работниками Института усовершенствования учителей и распространялся по районам области», — говорится в сообщении пресс-службы Законодательного собрания региона.

В нем добавляется также, что Виктор Шпагин первым из директоров общеобразовательных учреждений района выступил с инициативой обучать детей 6-летнего возраста не в детском саду, а в школе.

Читайте также
В Пензе планируется открыть центр постинтернатного сопровождения детей-сирот Жительница Башмаковского района обвиняется в мошенничестве при получении выплат
Жительница Пензы лишилась около 800 тыс. рублей в надежде получить компенсацию за лекарства В Заречном к капитальному ремонту школы №220 приступил новый подрядчик
В Пензе вступил в силу приговор мужчине, который убил сына Житель Пензы в ходе ссоры кинул телефон в супругу, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама