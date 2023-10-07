Вадим Астафьев проконтролировал ход работ по строительству школы в Заре Образование

Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Вадим Астафьев проконтролировал ход работ по возведению школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря.

Фото: Penza-gorod.ru

Во время визита на стройплощадку, состоявшегося в минувшую пятницу, 6 октября, его сопровождал генеральный директор АО «Пензгорстройзаказчик» Иван Николаев.

Он сообщил, что в настоящее время на объекте задействованы более 100 человек, осуществляется кладка стен из кирпича и пеноблоков, в текущем году планируется завершить монтаж монолитного каркаса здания на 90%.

«Через месяц рассчитываем начать установку окон, далее приступим к отделочным работам», — сказал Иван Николаев.

Комментируя увиденное, Вадим Астафьев отметил положительную динамику.

«Еженедельно по средам проходит оперативное совещание для решения вопросов, возникающих в ходе строительства. Положительная динамика встреч характеризуется оперативным производством работ, которые идут с опережением графика», — констатировал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, школа в Заре будет состоять из девяти блок-секций. Площадь здания — примерно 22 тыс. кв. метров, земельного участка — почти 3,5 га. Открыть образовательное учреждение планируется 1 сентября 2024 года.