20:24:16 Суббота, 7 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Вадим Астафьев проконтролировал ход работ по строительству школы в Заре

09:30 | 07.10.2023 | Образование

Печать

Пенза, 7 октября 2023. PenzaNews. Начальник МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» Вадим Астафьев проконтролировал ход работ по возведению школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Заря.

Вадим Астафьев проконтролировал ход работ по строительству школы в Заре

Фото: Penza-gorod.ru

Во время визита на стройплощадку, состоявшегося в минувшую пятницу, 6 октября, его сопровождал генеральный директор АО «Пензгорстройзаказчик» Иван Николаев.

Он сообщил, что в настоящее время на объекте задействованы более 100 человек, осуществляется кладка стен из кирпича и пеноблоков, в текущем году планируется завершить монтаж монолитного каркаса здания на 90%.

«Через месяц рассчитываем начать установку окон, далее приступим к отделочным работам», — сказал Иван Николаев.

Комментируя увиденное, Вадим Астафьев отметил положительную динамику.

«Еженедельно по средам проходит оперативное совещание для решения вопросов, возникающих в ходе строительства. Положительная динамика встреч характеризуется оперативным производством работ, которые идут с опережением графика», — констатировал он.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, школа в Заре будет состоять из девяти блок-секций. Площадь здания — примерно 22 тыс. кв. метров, земельного участка — почти 3,5 га. Открыть образовательное учреждение планируется 1 сентября 2024 года.

Читайте также
Житель Пензы подозревается в умышленном повреждении автомобиля соседки Полицейские раскрыли кражу бензина на АЗС в Пензе
Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина Жительница Пензы лишилась денег при продаже картины
В Кузнецком районе «УАЗ» врезался в дерево, пострадал водитель В Пензенском районе мужчина угрожал брату убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама