В школе №1 в «Спутнике» состоялось заседание общественного совета при Минобразования Пензенской области Образование

Пенза, 25 октября 2023. PenzaNews. Выездное заседание общественного совета при министерстве образования Пензенской области состоялось в средней школе №1 имени Л.Б. Ермина, расположенной в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, в минувший вторник, 24 октября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Директор школы Ольга Баландина провела для гостей экскурсию. Члены общественного совета посетили учебные классы, актовый и спортивные залы, столовую, центр детских инициатив.

По окончании экскурсии в читальном зале библиотечного центра состоялось обсуждение вопросов организации учебного и воспитательного процессов в школе, а также внеурочной деятельности учащихся.

Кроме того, в рамках заседания были обсуждены результаты реализации национального проекта «Образование» и государственных программ по итогам III квартала 2023 года, исполнителем которых является министерство образования. Работу в этом направлении члены совета признали удовлетворительной, сообщается на сайте Минобразования региона.