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В пензенском IT-колледже открыта учебная лаборатория контроля качества и цифровой метрологии

14:24 | 02.11.2023 | Образование

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Пенза, 2 ноября 2023. PenzaNews. Учебная лаборатория контроля качества и цифровой метрологии открыта в пензенском колледже информационных и промышленных технологий.

В пензенском IT-колледже открыта учебная лаборатория контроля качества и цифровой метрологии

Фото: Merp.pnzreg.ru

Участие в торжественной церемонии принял министр экономического развития и промышленности Пензенской области Алмаз Хакимов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, лаборатория создана в рамках соглашения о партнерстве между учебным заведением и АО «НИИЭМП».

Образовательная площадка предназначена для подготовки студентов, обучающихся по направлениям «Управление качеством продукции», «Технология машиностроения» и «Мехатроника и мобильная робототехника».

Планируется, что ежегодно обучение будут проходить не менее 260 студентов.

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