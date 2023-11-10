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В Пензенской области пройдет туристский онлайн-диктант для школьников «Путешествие без границ»

11:44 | 10.11.2023 | Образование

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Пенза, 10 ноября 2023. PenzaNews. Туристский онлайн-диктант «Путешествие без границ», в котором могут принять участие учащиеся 4-9 классов образовательных организаций Пензенской области, состоится в предстоящую среду, 15 ноября.

В Пензенской области пройдет туристский онлайн-диктант для школьников «Путешествие без границ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте министерства образования региона, организатором мероприятия является многофункциональный туристско-спортивный центр имени Т.Т. Мартыненко.

Задания онлайн-диктанта связаны с известными пензенскими путешественниками и туристами, историческими вехами в развитии детского-юношеского туризма в регионе, а также достопримечательностями и музеями.

Ссылка для участия в онлайн-диктанте будет размещена в день его проведения в 15.00 на сайте туристско-спортивного центра и на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Победители и призеры онлайн-диктанта будут определены по наибольшему количеству набранных баллов и награждены дипломами.

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