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Пензенским кадетам представили книгу «10 великих битв 1941–1945 годов»

10:36 | 11.11.2023 | Образование

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Пенза, 11 ноября 2023. PenzaNews. Писатель Сергей Полонский представил учащимся пензенского губернского кадетского корпуса по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия победы в Великой Отечественной войне свою книгу «10 великих битв 1941–1945 годов».

Пензенским кадетам представили книгу «10 великих битв 1941–1945 годов»

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Мероприятие состоялось в рамках героико-патриотической экспедиции по городам России «По дорогам войны», которая стартовала в Череповце 21 июня.

Как сообщил Сергей Полонский, экспедиция посвящена 80-летию шести стратегических сражений 1943 года.

«К этому событию мы издали такой краткий школьный энциклопедический справочник. С этой книгой мы совершили экспедицию по городам европейской части России, которые принимали участие в военных действиях или были надежным тылом, например, как Пенза», — сказал он.

По словам писателя, в работе над книгой принимали участие учителя, школьники и студенты исторических факультетов, которые занимались поиском архивных данных.

Он обратил внимание на то, что издание содержит карты, фотографии, сведения о наградной системе, денежном довольствии военнослужащих, товарах, которые можно было приобрести на эти деньги, и оружии.

Сергей Полонский добавил, что отдельные главы посвящены трудовому подвигу советского народа, жизни людей на временно оккупированных немцами территориях, а также помощи союзников в победе над общим врагом.

В ходе презентации состоялась тематическая викторина, по итогам которой автор вручил победителю книгу с автографом. Еще один экземпляр он подарил учреждению, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

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