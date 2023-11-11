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Заслуженный учитель России Алексей Шумилин умер на 83-м году жизни

13:19 | 11.11.2023 | Образование

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Пенза, 11 ноября 2023. PenzaNews. Председатель совета ветеранов работников образования Пензенской области, заслуженный учитель России Алексей Шумилин скончался на 83-м году жизни в субботу, 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Заслуженный учитель России Алексей Шумилин умер на 83-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Алексей Павлович начал работать в системе образования Пензы с 1960 года. Будучи студентом Пензенского педагогического института, он трудился лаборантом и учителем физики в средней школе №49 Пензы. В 1963 году после окончания института работал в головинщинской средней школе. В 1965 году Алексей Павлович Шумилин стал учителем физики и математики в средней школе №2 Пензы», — говорится в некрологе, размещенном на сайте ведомства.

В нем добавляется, что с 1978 года Алексей Шумилин трудился в системе городского, а затем — областного отдела народного образования.

«В период руководства Алексея Павловича Шумилина в школах Пензы открывались новые типы образовательных учреждений, классы углубленного изучения предметов, налаживалось взаимодействие с вузами. В учебно-воспитательный процесс и практику управления школой активно внедрялись передовые научные разработки. Наблюдался активный приток в школы молодых специалистов», — отмечается в тексте.

В некрологе подчеркивается, что Алексей Шумилин уделял пристальное внимание состоянию материально-технической базы общеобразовательных учреждений, созданию условий для эффективной работы подростковых клубов и открытию специализированных детсадов.

В нем уточняется, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящий понедельник, 13 ноября, в 11.00.

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