В пензенском колледже транспортных технологий открыта проектно-исследовательская лаборатория электротехники и электроники Образование

Пенза, 16 ноября 2023. PenzaNews. Открытие проектно-исследовательской лаборатории электротехники и электроники состоялось в пензенском колледже транспортных технологий в минувшую среду, 15 ноября.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

На мероприятии присутствовали начальник отдела образовательной политики профессионального образования Минобразования региона Алексей Агафонкин, директор центра развития профессионального образования Института регионального развития Пензенской области Валентин Землянский, и.о. директора центра опережающей профессиональной подготовки Павел Желтов, а также социальные партнеры колледжа.

Как указано в сообщении, размещенном на сайте министерства образования Пензенской области, площадка будет использоваться для подготовки студентов, обучающихся по специальности «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» и профессии «Машинист локомотива».

«Внедрение в образовательный процесс современной лаборатории позволит создать условия для сотрудничества колледжа с ведущими предприятиями региона по изготовлению, монтажу и наладке электрооборудования. В частности, студенты и преподаватели получили возможность осуществления исследовательской и проектной деятельности по ремонту и обслуживанию электрооборудования и систем, необходимых для безопасной и эффективной работы железнодорожного транспорта», — отмечается в тексте.