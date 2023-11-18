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В Заречном прокурор объявил предостережение начальнику УКСа в связи с риском срыва сроков капремонта школы №220

11:18 | 18.11.2023 | Образование

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Заречный, 18 ноября 2023. PenzaNews. Прокурор города Заречного Пензенской области объявил предостережение начальнику МКУ «Управление капитального строительства» в связи с риском срыва сроков исполнения муниципального контракта на капремонт школы №220, работы по которому должны быть завершены не позднее 30 ноября 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Заречном прокурор объявил предостережение начальнику УКСа в связи с риском срыва сроков капремонта школы №220. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе выезда на объект установлено, что подрядная организация не соблюдает график проведения капитального ремонта по отдельным видам работ. По состоянию на 15 ноября 2023 года, общий объем выполненных работ составляет 70-80%, что может привести к недостижению целевых показателей реализации федеральной и региональной программ «Модернизация школьных систем образования в 2022–2026 годах» в рамках проекта «Развитие образования» и нарушению прав обучающихся на образование», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что предостережение объявлено в целях усиления контроля со стороны муниципального заказчика и недопущения срыва сроков выполнения условий контракта.

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