Подписано соглашение о сотрудничестве между министерством образования Пензенской области и филиалом фонда «Защитники Отечества» Образование

Пенза, 27 ноября 2023. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров и руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова подписали соглашение о сотрудничестве.

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«Основным направлением сотрудничества станет развитие военно-патриотического воспитания в школах, колледжах и университетах региона», — говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Пензенской области.

В нем добавляется, что также стороны выразили готовность активно работать над расширением учебных программ, организацией и проведением уроков мужества с участием военнослужащих и ветеранов боевых действий.

«Кроме того, в рамках соглашения будет осуществляться обмен информацией и справочными материалами по вопросам, связанным с поддержкой подопечных филиала фонда», — отмечается в тексте.