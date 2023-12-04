Гимназии «САН» в бессрочное пользование передано здание бывшего детсада №122 Образование

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Здание бывшего детского сада №122 передано в бессрочное пользование гимназии «САН». Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новому корпусу гимназии «САН» быть. Один из густонаселенных городских микрорайонов — Арбеково — активно развивается и застраивается. Уже сейчас там существует потребность в дополнительных учебных местах. В частности, нуждается в расширении и гимназия «САН». Важно, чтобы школьники могли учиться в комфортных условиях. Поэтому не так давно мы передали образовательному учреждению в бессрочное пользование пустующее здание бывшего детского сада №122. Там разместится начальная школа», — написал глава города в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 3 декабря.

По его словам, договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта уже заключен.

«По проекту здесь будут предусмотрены все необходимые кабинеты, залы и пищеблок», — уточнил Александр Басенко.

Он добавил, что разработку проектно-сметной документации планируется завершить осенью 2024 года, после этого начнутся работы.