00:23:59 Вторник, 5 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Гимназии «САН» в бессрочное пользование передано здание бывшего детсада №122

14:55 | 04.12.2023 | Образование

Печать

Пенза, 4 декабря 2023. PenzaNews. Здание бывшего детского сада №122 передано в бессрочное пользование гимназии «САН». Об этом сообщил глава Пензы Александр Басенко.

Гимназии «САН» в бессрочное пользование передано здание бывшего детсада №122. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Новому корпусу гимназии «САН» быть. Один из густонаселенных городских микрорайонов — Арбеково — активно развивается и застраивается. Уже сейчас там существует потребность в дополнительных учебных местах. В частности, нуждается в расширении и гимназия «САН». Важно, чтобы школьники могли учиться в комфортных условиях. Поэтому не так давно мы передали образовательному учреждению в бессрочное пользование пустующее здание бывшего детского сада №122. Там разместится начальная школа», — написал глава города в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 3 декабря.

По его словам, договор на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта уже заключен.

«По проекту здесь будут предусмотрены все необходимые кабинеты, залы и пищеблок», — уточнил Александр Басенко.

Он добавил, что разработку проектно-сметной документации планируется завершить осенью 2024 года, после этого начнутся работы.

Читайте также
До шести лет лишения свободы грозит пензенцу, который похитил деньги с банковского счета бывшей сожительницы В Кузнецке водитель «Lada Granta» сбил мужчину
Глава Минспорта Пензенской области удостоена благодарности президента Паралимпийского комитета России Вячеслав Космачев принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение – 2023»
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при бронировании номера в отеле в Краснодарском крае Житель Неверкинского района перечислил мошенникам 900 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама