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В пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса открыта лаборатория химии и экспертизы качества потребительских товаров

11:49 | 05.12.2023 | Образование

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Пенза, 5 декабря 2023. PenzaNews. Открытие лаборатории химии и экспертизы качества потребительских товаров состоялось в пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса в минувший понедельник, 4 декабря.

В пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса открыта лаборатория химии и экспертизы качества потребительских товаров

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как отмечается на сайте министерства образования Пензенской области, это уже десятая лаборатория, созданная в регионе в рамках социального партнерства системы профессионального образования и бизнеса.

В рамках открытия лаборатории студенты под руководством педагогов продемонстрировали свои навыки по проверке качества нескольких видов меда.

Ожидается, что до конца года на базе учебных заведений будет открыто еще пять лабораторных комплексов.

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