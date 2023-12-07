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На месте бывшей школы №25 в Пензе планируется построить новое здание

18:34 | 07.12.2023 | Образование

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Пенза, 7 декабря 2023. PenzaNews. Новое здание планируется построить на месте бывшей средней школы №25 имени В.П. Квышко в Пензе, проектно-сметная документация будет разработана в следующем году. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии в четверг, 7 декабря.

На месте бывшей школы №25 в Пензе планируется построить новое здание

Фото: Pnzreg.ru

«Сейчас идет снос здания. Площадь участка позволяет возвести там новую школу ориентировочно на 300 мест. В 2024 году будем делать проектно-сметную документацию и с 2025 года заявляться в федеральную инвестиционную программу», — сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба облправительства, средняя школа №25 имени В.П. Квышко в Пензе перестала функционировать с июня 2023 года из-за аварийного состояния. Учащихся перевели в школы №28 и №32.

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