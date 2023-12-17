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В Пензенской области более 5,1 тыс. семей направили маткапитал на обучение детей

11:13 | 17.12.2023 | Образование

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Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Более 5,1 тыс. семей Пензенской области направили средства материнского капитала на обучение детей с начала предоставления данной меры государственной поддержки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

В Пензенской области более 5,1 тыс. семей направили маткапитал на обучение детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По этому направлению отделение Социального фонда перечислило свыше 288,79 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что на оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата.

«Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения 3-летнего возраста ребенком, на которого получен сертификат. Обучающийся ребенок при этом на момент начала обучения должен быть не старше 25 лет», — добавляется в тексте.

В сообщении указано, что заявление о распоряжении маткапиталом можно подать через личный кабинет на портале госуслуг, в клиентской службе СФП или в МФЦ.

«Если между учебной организацией и Социальным фондом подписано соглашение об информационном взаимодействии, родителям не нужно предоставлять в фонд договор об оказании платных образовательных услуг», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что региональное отделение СФР к настоящему времени заключило соглашения с 31 образовательной организацией высшего и среднего профессионального образования, с Институтом регионального развития Пензенской области, который аккумулирует информацию о 355 дошкольных образовательных организациях, а также с 20 индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по дошкольному образованию.

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