В Камешкирском районе выявлены факты предоставления директорами школ недостоверных сведений о доходах Образование

Пенза, 17 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области выявила факты предоставления директорами школ недостоверных сведений о доходах в отношении себя и членов семьи за 2022 год.

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«Так, имелись случаи неуказания в справках действующих счетов в банках, в том числе с движением денежных средств за отчетный период в размере более 1 млн. рублей. В одной из справок не были указаны доходы, полученные членом семьи. В ходе анализа документации кадровой службы отдела образования Камешкирского района установлено, что разъяснительная работа с руководителями учреждений при подготовке к декларационной кампании фактически не проводилась», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем поясняется, что по результатам проверки начальнику районного отдела образования внесено представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции.

«По результатам его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, три директора образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказано в тексте.