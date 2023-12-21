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Школьные каникулы в Пензенской области начнутся досрочно

18:30 | 21.12.2023 | Образование

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Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Зимние школьные каникулы в Пензенской области начнутся досрочно — с 25 декабря. Об этом заявил министр образования региона Алексей Комаров в ходе брифинга в облправительстве в четверг, 21 декабря.

Школьные каникулы в Пензенской области начнутся досрочно

Фото: Pnzreg.ru

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области рекомендовало принять решение о досрочном роспуске обучающихся на каникулы. По состоянию на 20 декабря, на карантин по ОРВИ закрыт 481 класс в 100 школах Пензенской области, 34 группы в 7 детских садах», — сказал Алексей Комаров, слова которого приводятся на сайте Минобразования региона.

Он отметил, что полностью на карантин по ОРВИ закрыто 4 образовательные организации: школы в Городищенском и Сосновоборском районах, филиалы детских садов в Пачелмском и Шемышейском районах.

«На карантин по коронавирусной инфекции закрыто 3 класса в одной школе Каменского района. На карантин по пневмонии закрыто 36 классов в 25 школах Пензенской области и 9 групп в 9 дошкольных образовательных учреждениях», — добавил министр.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Пензенской области – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева подчеркнула, что принятые меры позволят уменьшить число вирусных заболеваний как среди детей, так и среди взрослого населения, а также снизить нагрузку на инфекционные стационары и амбулаторно-поликлиническую службу.

«В настоящий момент увеличено количество операторов, принимающих звонки о вызове врача на дом. Увеличено время работы бригад неотложной помощи, как и работа КТ и рентген-кабинетов», — цитирует Марину Воробьеву пресс-служба облправительства.

Планируется, что зимние школьные каникулы закончатся 9 января 2024 года.

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