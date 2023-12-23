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В Заречном в 2024 году планируется открыть «IT-куб»

11:02 | 23.12.2023 | Образование

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Заречный, 23 декабря 2023. PenzaNews. Центр цифрового образования детей «IT-куб» планируется открыть в городе Заречном Пензенской области на базе центра детского технического творчества в 2024 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона.

В Заречном в 2024 году планируется открыть «IT-куб». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день в Пензенской области функционируют четыре центра дополнительного образования: три в Пензе и один в Кузнецке», — напоминается в тексте.

В нем отмечается, что они организованы в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«Центры цифрового образования детей «IT-куб» создаются на территории Российской Федерации для обеспечения практической деятельности детей по направлениям, связанным с цифровыми технологиями, реализации программ дополнительного образования технической направленности, проведения мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатики», — поясняется в сообщении.

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