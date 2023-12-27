В Наровчатском районе выявлены факты предоставления двумя руководителями образовательных учреждений недостоверных сведений о доходах Образование

Пенза, 27 декабря 2023. PenzaNews. Прокуратура Наровчатского района Пензенской области выявила факты предоставления двумя руководителями образовательных учреждений недостоверных сведений о доходах за 2022 год.

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«Установлено, что двумя руководителями муниципальных образовательных учреждений вопреки требованиям антикоррупционного законодательства в орган местного самоуправления, выступающий в качестве учредителя, сообщены недостоверные и неполные сведения о доходах и об имуществе в отношении себя и своей супруги (супруга) за 2022 год. Так, в справке о доходах супруга одной из руководительниц муниципального образовательного учреждения не был отражен приобретенный в 2022 году автомобиль иностранного производства. Другим руководителем [...] не указаны доходы, полученные членом его семьи по предыдущему месту работы», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по результатам рассмотрения внесенного начальнику отдела образования администрации Наровчатского района представления прокурора должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.