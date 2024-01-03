Новая школа в Большом Вьясе должна принять учеников с 1 февраля — Мельниченко Образование

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Новая школа в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области должна принять учеников с 1 февраля. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Как мы договаривались, не будем ждать начала нового учебного года, в январе закончим все работы, с 1 февраля школа в Большом Вьясе должна принять детей», — сказал он в ходе посещения здания школы.

По словам главы региона, разрешение на ввод в эксплуатацию получено, осталось расставить мебель, смонтировать оборудование.

Как отметила директор учебного заведения Юлия Жаданова, школа будет оснащена по последнему слову техники.

«Две спецмастерских с современным оборудованием — для мальчиков и девочек, кабинеты физики, химии, биологии со всей необходимой аппаратурой, информационный центр. На пришкольной территории — футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, спортгородок для младшеклассников. Педагогический состав уже сформирован», — сказала она.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко подчеркнул, что школа в Большом Вьясе станет первой, которая будет открыта в регионе в 2024 году.

«1 сентября [...] откроем учебное заведение на улице Измайлова в Пензе, [...] также новая школа появится в микрорайоне Заря. Строим школу в Бессоновке. Думаю, что к сентябрю откроем и ее», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.