04:09:41 Четверг, 4 января
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Новая школа в Большом Вьясе должна принять учеников с 1 февраля — Мельниченко

16:35 | 03.01.2024 | Образование

Печать

Пенза, 3 января 2024. PenzaNews. Новая школа в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области должна принять учеников с 1 февраля. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Новая школа в Большом Вьясе должна принять учеников с 1 февраля — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Как мы договаривались, не будем ждать начала нового учебного года, в январе закончим все работы, с 1 февраля школа в Большом Вьясе должна принять детей», — сказал он в ходе посещения здания школы.

По словам главы региона, разрешение на ввод в эксплуатацию получено, осталось расставить мебель, смонтировать оборудование.

Как отметила директор учебного заведения Юлия Жаданова, школа будет оснащена по последнему слову техники.

«Две спецмастерских с современным оборудованием — для мальчиков и девочек, кабинеты физики, химии, биологии со всей необходимой аппаратурой, информационный центр. На пришкольной территории — футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, спортгородок для младшеклассников. Педагогический состав уже сформирован», — сказала она.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко подчеркнул, что школа в Большом Вьясе станет первой, которая будет открыта в регионе в 2024 году.

«1 сентября [...] откроем учебное заведение на улице Измайлова в Пензе, [...] также новая школа появится в микрорайоне Заря. Строим школу в Бессоновке. Думаю, что к сентябрю откроем и ее», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

Читайте также
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Пензенской области в 2023 году превысил 3,4 млн. тонн В Кузнецке пенсионерка передала 100 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает родственнице
В Пензе в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок В Пензенской области остановилось колесо обозрения с четырьмя посетителями
В Пензе мужчина угрожал убить знакомую из-за отказа сожительствовать, возбуждено уголовное дело В Пензе водитель «Great Wall» сбил молодого человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама