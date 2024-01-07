Школьные каникулы в Пензенской области продлены по 14 января Образование

Пенза, 7 января 2024. PenzaNews. Зимние школьные каникулы в Пензенской области продлены по 14 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства образования региона в минувшую субботу, 6 января.

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«В Пензенской области принято решение о продлении зимних каникул в общеобразовательных организациях региона до 14 января 2024 года включительно в соответствии с письмом управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области. Причина продления каникул — сложившаяся эпидемиологическая ситуация», — сказано в тексте.

«По информации управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе в течение первой недели 2024 года сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость населения данными инфекциями продолжает оставаться на высоком уровне (за неделю в Пензенской области официально зарегистрировано свыше 4,3 тыс. заболевших). Контрольный уровень эпидемического порога заболеваемости в городе Пензе превышен в два раза», — добавляется в сообщении.

В нем отмечается, что детские сады работают в штатном режиме.