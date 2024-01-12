Глава Росстандарта передал академическому лицею №14 первые наборы «Юный метролог» Образование

Пенза, 12 января 2024. PenzaNews. Руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев в ходе визита в Пензу передал участнику метрологического образовательного кластера Росстандарта — академическому лицею №14 — первые наборы «Юный метролог».

Фото: T.me/rosstandartgost

«Представленные наборы — это цифровые метрологические лаборатории для детей, научно-образовательный продукт для проектной деятельности, аналогов которого на сегодняшний день нет в мире. Предназначены для изучения массы, количества, веса, доли, объема, концентрации, температуры, влажности, света, звука, напряжения, силы и пульса. [...] Предполагают более 90 занятий в течение четырех лет обучения начальных классов. В рамках уроков дети изучат физические величины и операции с ними, выбор средств и проведение измерений», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росстандарта в минувший четверг, 11 января.

В нем напоминается, что макет набора «Юный метролог» был создан в 2023 году метрологическим образовательным кластером Росстандарта совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров и ООО «Научные развлечения».

В тексте отмечается, что апробация наборов с 11 января началась в метрологических классах школ еще в семи регионах.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии реализует проект метрологического образовательного кластера с 2022 года.

Кластер дает возможность комплексно развивать инженерные профориентационные направления для детей с дошкольного возраста до студентов, что особенно важно для современного рынка образования и труда.

За два года работы кластер успешно реализовал ряд проектов, направленных на повышение качества метрологического образования и формирование квалифицированных кадров для отечественной промышленности и науки.

Участниками кластера являются 33 высших учебных заведения, 14 колледжей, а также около 100 школ, лицеев и гимназий в 19 регионах страны.