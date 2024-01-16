В Пензенской области создана служба помощи родителям Образование

Пенза, 16 января 2024. PenzaNews. Служба помощи родителям создана на базе Института регионального развития Пензенской области благодаря гранту, полученному в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

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«Деятельность службы заключается в консультировании родителей по вопросам развития, воспитания, обучения и социализации детей, по решению возникающих проблем при воспитании ребенка, а также вопросов определения перечня и порядка выполнения необходимых действий гражданами, желающими принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», — пояснил ректор Института регионального развития Геннадий Белорыбкин, слова которого приводятся в сообщении, размещенном на сайте Минобразования Пензенской области.

Из текста следует, что к работе привлечены специалисты в сфере психологии, воспитания и профилактики; планируется проведение как индивидуальных консультаций по актуальным вопросам взаимоотношений родителей и детей, так и коллективных мероприятий, в том числе лекций, форумов и тренингов.

В сообщении указано, что записаться на консультацию можно по телефону горячей линии: +7 (8412) 30-52-30 и на сайте Родительскиевстречи.рф.

Заместитель министра образования Пензенской области Ирина Осетрова назвала появление службы помощи родителям важным событием для региона.

«Родители далеко не всегда знают, куда они могут обратиться со своими вопросами, чтобы решить определенные трудности, возникающие в процессе воспитания и обучения детей. Есть психологи, есть социальные педагоги, есть некоммерческие организации. Но вот такая четко выстроенная, организованная и профессиональная работа с родительским сообществом у нас появляется впервые. Уверена, что созданная служба принесет пользу как родителям, так и самим детям, причем не только в вопросах воспитания, но и просто в общении друг с другом, в налаживании взаимопонимания и доверия», — подчеркнула замминистра.