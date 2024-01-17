Алексей Комаров посетил стройплощадку школы в Бессоновке Образование

Пенза, 17 января 2024. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Алексей Комаров посетил строительную площадку школы в селе Бессоновка Пензенской области в среду, 17 января.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства, сейчас на объекте завершаются общестроительные работы и начинаются отделочные.

Представитель компании-подрядчика Александр Фадеев проинформировал, что здание уже отапливается на 50%, на 80% готово остекление.

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по устройству систем электроснабжения и вентиляции, наружные коммуникации готовы на 95%.

«Закладка спортивных объектов на территории школы была проведена ранее. С наступлением более теплой погоды будем заниматься их возведением. Тогда же приступим и к благоустройству прилегающей к школе территории», — пояснил Александр Фадеев, слова которого приводятся в сообщении.

В нем указано, что завершить строительство планируется в июне.

«Управление образования Бессоновского района уже формирует педагогический состав, который будет работать с детьми. Прорабатывается вопрос и о подвозе учащихся до новой школы», — говорится в тексте.

«Бессоновка — крупный и развивающийся населенный пункт, расположенный рядом с областным центром. Здесь проживает немало молодых семей с детьми. И, конечно, строительство новой школы позволит нам предоставить дополнительные места для детей, а также разгрузит ныне действующую школу, в которой обучаются 1,1 тыс. детей в две смены», — прокомментировал министр образования Пензенской области.

Строительство школы на 550 мест в селе Бессоновка Пензенской области началось в марте 2023 года.

В рамках проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» было выделено более 836 млн. рублей.

Площадь здания составит свыше 13 тыс. кв. метров.

Помимо учебных кабинетов, предусмотрены помещения для дополнительных занятий, хореографический и актовый залы, современная библиотека, компьютерные классы, тренажерный и спортивный залы, а также музей.

Максимально планируется использовать и пришкольную территорию: на ней разместят беговые дорожки, футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейную площадку, которая летом будет использоваться как две баскетбольные, и уличные тренажеры для подготовки к сдаче норм ГТО.