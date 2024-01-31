В отношении директора школы села Норовка возбуждено дело об административном правонарушении Образование

Пенза, 31 января 2024. PenzaNews. Дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», возбуждено в отношении директора школы села Норовка Нижнеломовского района Пензенской области по результатам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Установлено, что на стене одного из учебных классов указанной организации осыпалась штукатурка и образовалась трещина. Кроме того, на стенах школы обнаружены многочисленные следы потеков, свидетельствующие о ненадлежащем состоянии кровли здания. На момент проверки трещина в стене была заделана, температура воздуха в классе соответствовала санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что руководителю школы внесено представление об устранении нарушений законодательства.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.