В селе Большой Вьяс открыта новая школа Образование

Пенза, 1 февраля 2024. PenzaNews. Торжественное открытие новой школы на 160 мест состоялось в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области в четверг, 1 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

В двухэтажном здании предусмотрены 14 учебных кабинетов, столовая, медпункт и спортзал, который можно задействовать для проведения культурно-массовых мероприятий.

В кабинетах физики, химии, биологии установлены цифровые лаборатории, работает компьютерный центр. Открыты спецмастерские для мальчиков и девочек.

Фото: Pnzreg.ru

В школе установлен лифт для маломобильных групп населения, есть своя котельная, гараж.

По поручению губернатора Олега Мельниченко выделено два микроавтобуса: учащиеся, в том числе из соседних населенных пунктов, смогут комфортно добираться до новой школы, а также ездить в Пензу на соревнования и экскурсии.

«Я убежден, что эта школа станет местом притяжения жителей Большого Вьяса. Мой подход такой, что школа — прежде всего центр развития населенного пункта или микрорайона. Это место, которое должно притягивать детей, родителей, педагогов», — сказал глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко предложил присвоить новой школе имя Александра Вотчникова — жителя села, который погиб при выполнении боевого задания в ходе СВО и посмертно награжден орденом Мужества.

«На ближайшей сессии Законодательного собрания внесем на рассмотрение законодательную инициативу о том, чтобы присвоить школе имя героя», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.