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В Пензенской области в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» запланирован капремонт 11 школ

14:06 | 05.02.2024 | Образование

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Пенза, 5 февраля 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт 11 школ Пензенской области предусмотрен в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Об этом сообщил министр образования региона Алексей Комаров в ходе визита в среднюю школу села Бессоновка.

В Пензенской области в 2024 году в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» запланирован капремонт 11 школ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря участию в федеральной программе в 2023 году удалось капитально отремонтировать школу в селе Бессоновка. На общую сумму более 94 млн. рублей здесь провели замену оконных блоков, дверей, систем электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали входные группы, утеплили фасад, сделали косметический ремонт всех помещений», — отметил он.

В свою очередь директор средней школы села Бессоновка Владимир Демин добавил, что дополнительно было выделено 7 млн. рублей на обновление мебели и оборудования.

«Все это позволило нам заметно повысить качество образования — как урочного, так и дополнительного. Только в прошлом году более 20 наших учащихся были направлены на олимпиады разного уровня, и семеро из них стали призерами. Это уже о многом говорит», — сказал Владимир Демин, слова которого приводятся на сайте Минобразования региона.

По информации ведомства, в текущем году будет проведен капитальный ремонт в шести школах Сердобского, Спасского, Городищенского и Земетчинского районов, начат — в пяти школах Башмаковского, Шемышейского районов и в городе Пензе.

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