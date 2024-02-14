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Преподаватели ПГУ подготовили и издали учебно-методическое пособие «География Пензенской области»

15:15 | 14.02.2024 | Образование

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Пенза, 14 февраля 2024. PenzaNews. Преподаватели кафедры «География» педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета Ольга Приказчикова и Серафима Артемова подготовили и издали учебно-методическое пособие для учащихся общеобразовательных организаций «География Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ПГУ.

Преподаватели ПГУ подготовили и издали учебно-методическое пособие «География Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Учебно-методическое пособие знакомит с природой Пензенской области, ее экологическими особенностями, населением, хозяйственными объектами. В связи с общей гуманизацией географии расширены разделы, характеризующие социально-культурные особенности региона. Экономическое обновление Пензенской области анализируется параллельно со структурными изменениями в стране в целом», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что пособие рассчитано на углубленное изучение физической и социально-экономической географии Пензенской области в 8-х и 9-х классах в рамках освоения регионального компонента, а также на факультативных занятиях и при подготовке к олимпиадам.

«Учебно-методическое пособие издано общим тиражом 5 тыс. экземпляров. Благодаря непосредственной поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко оно будет бесплатно направлено в школы», — сказано в сообщении.

В нем особо отмечается, что до настоящего времени географию Пензенской области изучали в школах по пособию, написанному в 1980-х годах.

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