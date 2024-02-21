Олег Мельниченко принял участие в совещании президента РФ по капитальному ремонту школ Образование

Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в совещании о ходе реализации программы капитального ремонта школ, которое в формате видеоконференции провел президент России Владимир Путин.

Фото: Pnzreg.ru

«Принял участие в совещании по капитальному ремонту школ, которое [20 февраля] в режиме ВКС провел наш президент Владимир Владимирович Путин с главами 16 российских регионов. Именно по его поручению в 2022 году была запущена эта федеральная программа», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в среду, 21 февраля.

По его словам, до конца 2026 года в России запланировано привести в порядок более 7 тыс. школьных зданий, большая часть которых расположена в сельской местности.

«Заявка Пензенской области также одобрена: в 2024 году — на 6 школ, в 2025-м — на 8, в 2026-м — на 11 школ. За два прошедших года мы уже капитально отремонтировали 27 школ в райцентрах и селах», — сообщил Олег Мельниченко.

Он отметил, что на средства программы не только ремонтируются здания, но и приобретается современное учебное оборудование, открываются школьные спортплощадки и творческие мастерские.

«Президент нацелил на создание условий для того, чтобы максимально раскрывать потенциал каждого ребенка. Правильное воспитание юного поколения — это вклад в будущее страны», — подчеркнул губернатор.

«Уверен, обращение к президенту министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова о продлении программы модернизации школ до 2030 года поддержат и руководители учебных заведений, и учителя, и ученики. Новые современные школы очень нужны российским регионам», — добавил Олег Мельниченко.