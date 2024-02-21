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В правительстве Пензенской области состоялось заседание совета ректоров вузов

17:58 | 21.02.2024 | Образование

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Пенза, 21 февраля 2024. PenzaNews. Заседание совета ректоров вузов Пензенской области состоялось в региональном правительстве в среду, 21 февраля.

В правительстве Пензенской области состоялось заседание совета ректоров вузов

Фото: Pnzreg.ru

Участие в нем принял губернатор Олег Мельниченко.

Заседание было посвящено нескольким темам. В частности, речь шла о создании в учебных заведениях условий для более полного раскрытия студентами своего потенциала, привлечения их к активной общественной жизни, формирования гражданской позиции.

Также участники встречи обсудили онлайн-обучение, развитие электронных библиотек, подготовку кадров для цифровой экономики и вопросы информационной безопасности.

Кроме того, ректорами вузов был озвучен ряд предложений, направленных на развитие науки и технологий в Пензенской области. Губернатор поручил министерству образования региона проработать все инициативы, сообщает пресс-служба облправительства.

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