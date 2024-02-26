Специалисты «Ростелекома» организовали для бековских школьников лекцию по кибербезопасности Образование

Пенза, 26 февраля 2024. PenzaNews. Специалисты «Ростелекома» организовали для девятиклассников средней школы №1 рабочего поселка Беково Пензенской области лекцию по кибербезопасности.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как сообщает пресс-служба оператора, сотрудники компании рассказали школьникам об опасностях, которые подстерегают их в интернете.

В частности, им напомнили, что для защиты персональных данных необходимо использовать сложные пароли, антивирусные программы, двухфакторную аутентификацию и безопасные сети Wi-Fi.

Особое внимание было уделено фишинговым рассылкам: девятиклассникам объяснили, почему при получении электронного письма от неизвестного адресата не стоит переходить по ссылкам и открывать вложения.

После лекции учащиеся прошли онлайн-тест «Вирусы и не только: все о безопасном серфинге в сети», разработанный специалистами «Ростелекома». Школьники, набравшие наибольшее количество баллов, получили подарки от провайдера.

Кроме того, сотрудники компании передали в библиотеку общеобразовательного учреждения книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой доступным языком рассказывается о том, что нужно знать детям и взрослым о безопасности в интернете.

«В прошлом году лекции по интернет-гигиене прослушали более 400 пензенских школьников. Познавательные мероприятия решили продолжать, но уже для учащихся из области. Мы стараемся проводить каждое занятие по кибербезопасности в доступной и интересной форме. Наряду с теорией приводим примеры из реальной жизни и даем ребятам практические советы, как действовать в различных обстоятельствах. После каждого урока полученные знания закрепляем в ходе небольшой викторины. Надеемся, что наши встречи помогут подросткам лучше ориентироваться в интернет-пространстве и быстро анализировать ситуации, связанные с рисками и угрозами виртуального мира», — прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков.